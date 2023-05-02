الحلبوسي يبحث مع مسؤولة أمريكية رفيعة تعزيز العلاقات بين البلدين ضمن "الاطار الستراتيجي"

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما لفت الى تعزيز الشراكة بين البلدين ضمن اتفاقية الاطار الستراتيجي.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الثلاثاء، مساعدةَ وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، والوفد المرافق لها، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سيادته إلى أن "العراق يتطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأن مجلس النواب يدعم الحكومة في تطبيق برنامجها الحكومي؛ من أجل تحقيق التنمية في المجالات كافة".

من جهتها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى "التزام بلادها بالعمل على تعزيز الشراكة، ودعم سعي العراق لتحقيق التنمية والاستقرار".