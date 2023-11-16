الحلبوسي يبحث مع رئيس الجمهورية قرار المحكمة الاتحادية بإبعاده

شفق نيوز/ اجتمع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المبعد بقرار قضائي، يوم الخميس، مع رئيسَ الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، فقد جرى، خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".