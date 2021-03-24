الحلبوسي يبحث مع تولر أهمية الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في نيسان المقبل، سيركز على دور التحالف الدولي لمنع عودة داعش.

ويأمل العراق أن يمهد الحوار الاستراتيجي لانسحاب ما تبقى من الجنود الأمريكيين وعددهم نحو 2500 من البلاد بشكل كامل.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ناقش الحلبوسي وتولر، خلال اللقاء "العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وبحث اللقاء، وفقا للبيان "السبل الكفيلة بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي، والتي تسمح بمحاكمة أعضاء داعش‬ أمام المحاكم ‫العراقية‬ على جرائمهم التي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن تلك الجرائم".

كما تطرق الجانبان إلى "أهمية الحوار الاستراتيجي، والذي سينطلق خلال الأيام المقبلة بين البلدين، فضلا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أكد السفير الأميركي "استمرارَ دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق فيما يحقق التنمية والاستقرار".