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الحلبوسي يبحث السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق دعم القوات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T12:34:16+0000
الحلبوسي يبحث السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق دعم القوات العراقية

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، بمناسبة تسنم مهامها الجديدة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما ينعكس إيجاباً على كلا الشعبين، والتأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، متمنياً للسفيرة الجديدة النجاح والتوفيق في أداء مهامها.

من جانبها، أكدت السفيرة رومانوسكي، تطلعَ الولايات المتحدة الأمريكية لتعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدةً استمرار بلادها بدعم العراق وفي جميع المجالات؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للبيان.

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