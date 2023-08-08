الحلبوسي و وفد من الحزب الديمقراطي يؤكدان على تشريع قانون النفط والغاز وتعديل العفو العام

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، وفدَ الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يجري زيارة الى العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية تشريع القوانين الواردة في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، ومنها قانون النفط والغاز وتعديل قانون العفو العام وغيرها خلال الفترة المقبلة.

هذا وتم التأكيد خلال الإجتماع على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان؛ لحلِّ المشاكل وفق الدستور، بحسب البيان.