الحلبوسي أو السامرائي.. اجتماع حاسم لإعلان المرشح لرئاسة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

يعتزم المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، عقد اجتماع مهم وحاسم، مساء اليوم الخميس، لإعلان الاسم المرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

وقال القيادي في تحالف "العزم" محمد دحام، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى السياسية السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني سوف تعقد اجتماعاً مهماً مساء اليوم، في منزل زعيم تحالف الحسم ثابت العباسي، من اجل الاتفاق بشكل نهائي على الية ترشيح الشخصية لرئاسة البرلمان".

وبين دحام ان "الاتفاق سيكون الذهاب بأسماء شخصيتين مرشحتين عن المجلس السياسي الوطني وهما (محمد الحلبوسي أو مثنى السامرائي) والاعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي سيكون خلال اجتماع اليوم، وسيتم ابلاغ كل القوى السياسية بذلك".

ويأتي هذا في ظل حراك سياسي متسارع داخل القوى السنية، للإعلان عن تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، عبر اجتماعات وُصفت بالإيجابية ناقشت ملفات رئاسة البرلمان وحقوق المكون السني.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات الإطار التنسيقي الشيعي، الذي أكد التزامه بالمدد الدستورية وحسم تسمية رئيس الوزراء خلال أسبوعين.

وحدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.