الحلبوسي ووفد كوردستان يتفقان على أمرين بخصوص الموازنة

شفق نيوز/ اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد حكومة إقليم كردستان، الخميس، على استمرار الحوار بشأن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتوزيع الإيرادات بشكل عادل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحلبوسي استقبل وفد إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.

وأضاف أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وأشار إلى "التأكيد على ضرورة استمرار الحوار لحل المشاكل العالقة وفقاً للدستور والذي يكون حاكما للجميع، كما أكد على تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء الشعب العراقي".