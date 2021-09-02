الحلبوسي ونظيره الأردني يبحثان سبل تذليل العقبات امام المستثمرين

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الخميس، على دعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن، مشدداً على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل نظيره الأردني عبد المنعم العودات والوفد المرافق له في مبنى مجلس النواب ببغداد، وتباحث الجانبان في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

وأشار الحلبوسي، بحسب البيان، إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، والاتفاقيات الثنائية بين بغداد وعمان، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب الأردني، على أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين، مبيناً أن هذه الزيارة والزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.

ولفت الى ان العراق "قدَّم نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل فخرنا بما حققه من نصرٍ على المستويات كافة، وأن موقف جلالة الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".

وأكدت المباحثات على أهمية تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية.