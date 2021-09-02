سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي ونظيره الأردني يبحثان سبل تذليل العقبات امام المستثمرين

Category: سیاسة

Date: 2021-09-02T12:30:39+0000
الحلبوسي ونظيره الأردني يبحثان سبل تذليل العقبات امام المستثمرين

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الخميس، على دعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن، مشدداً على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل نظيره الأردني عبد المنعم العودات والوفد المرافق له في مبنى مجلس النواب ببغداد، وتباحث الجانبان في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

وأشار الحلبوسي، بحسب البيان، إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، والاتفاقيات الثنائية بين بغداد وعمان، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب الأردني، على أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين، مبيناً أن هذه الزيارة والزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق  جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.

ولفت الى ان العراق "قدَّم نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل فخرنا بما حققه من نصرٍ على المستويات كافة، وأن موقف جلالة الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".

وأكدت المباحثات على أهمية تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية.

related

الأردن تحث على "تحييد" العراق عن الخلافات الإقليمية: نواجه التحديات معاً

Date: 2021-06-27 13:02:58
الأردن تحث على "تحييد" العراق عن الخلافات الإقليمية: نواجه التحديات معاً

أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد

Date: 2020-10-10 10:52:01
أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد

وزيرا خارجية الأردن ومصر في بغداد يوم غد الجمعة

Date: 2021-03-25 15:37:09
وزيرا خارجية الأردن ومصر في بغداد يوم غد الجمعة

بغداد تحتضن اجتماعا للمجلس التنسيقي العراقي - الأردني – المصري وتعلن أهدافه

Date: 2020-09-23 09:35:56
بغداد تحتضن اجتماعا للمجلس التنسيقي العراقي - الأردني – المصري وتعلن أهدافه

الخارجية النيابية تكشف عن كواليس اتفاق القمة الثلاثية

Date: 2021-06-30 17:24:51
الخارجية النيابية تكشف عن كواليس اتفاق القمة الثلاثية

الرئيس العراقي يصل الاردن في زيارة غير معلنة وطائرته تحط بمطار عسكري

Date: 2019-05-23 18:34:49
الرئيس العراقي يصل الاردن في زيارة غير معلنة وطائرته تحط بمطار عسكري

وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

Date: 2021-03-29 13:25:01
وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

بغداد تستضيف اجتماعاً دولياً ثلاثياً لبحث عدة ملفات

Date: 2019-08-03 12:49:43
بغداد تستضيف اجتماعاً دولياً ثلاثياً لبحث عدة ملفات