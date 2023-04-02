الحلبوسي ونظيره المصري يؤكدان أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التعاون

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ونظيره المصري حنفي جبالي، يوم الأحد، أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير التقى، اليوم، رئيسَ مجلس النواب المصري حنفي جبالي، مبينا أن اللقاء بحث أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أهمية تنسيق المواقف في المحافل العربية والإقليمية والدولية تجاه القضايا المشتركة.

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، على استمرار التعاون البرلماني بين العراق ومصر، ودعم خطوات التعاون بين الحكومتين.

من جانبه، جدَّد الجبالي، وفق البيان، موقف بلاده الثابت بدعم العراق في كلِّ ما يسهم بتحقيق تنميته واستقراره، مؤكداً مواصلة العمل على المستوى البرلماني لتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وفي وقت سابق، بحث الحلبوسي، الذي وصل القاهرة اليوم، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جملة مواضيع منها "استقرار" وضع سوريا وتفعيل آلية التعاون بين العراق ومصر والأردن.