الحلبوسي وطالباني يؤكدان ضرورة حل المسائل الخلافية وفق الدستور

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ضرورة حل المسائل الخلافية بين بغداد واربيل وفق الدستور.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير، استقبل، وفد إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.

وأوضح البيان انه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021.

وأكد اللقاء أهميةَ استمرار الحوار بين المركز والإقليم وحل المسائل الخلافية وفقا للدستور، وفق البيان.

وكان وفد حكومة الإقليم قد وصل في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2021، إلى بغداد وضم كلا من وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ليلتحق بالوفد في اليوم التالي نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني رئيسا للوفد.

ومن المقرر أن يعود الوفد المفاوض إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

وتأتي هذه المباحثات لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان قبل عرضها على التصويت في البرلمان؛ إذ تسعى كتل سياسية لإجراء تعديلات على بنود الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم بحيث ترهن صرفها بتسليم كامل ملف إدارة النفط للحكومة الاتحادية.