الحلبوسي وزيباري يؤكدان على حلِّ مشاكل بغداد واربيل وفق الدستور

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، ضرورة حلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخيـر استقبل، اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، مبيناً أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتأكيد على حلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح البيان ان اللقاء ناقش موضوع الانتخابات المبكرة، والتأكيد على تهيئة الظروف المناسبة، وأن تكون هناك إجراءات حكومية قوية لدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين العملية الانتخابية، فضلاً عن أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة تحظى بقبول المواطنين.