الحلبوسي ورومانوسكي يبحثان نتائج حوار واشنطن الأمني

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، نتائج حوار التعاون الأمني في واشنطن.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شهد لقاء الحلبوسي ورومانوسكي، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة".

ووفق البيان، ناقش الجانبان، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وأولوياتها الاقتصادية والخدمية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.