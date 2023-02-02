الحلبوسي وبن فرحان يبحثان التعاون الاقتصادي بين بغداد والرياض

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز سبل التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده؛ على أهمية تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن مجلس النواب يدعم الحكومة العراقية واتفاق التعاون الثنائي من خلال تذليل جميع العقبات التشريعية التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد بن فرحان؛ أن قيادة بلاده تدعم تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات، ومنها مجال الاستثمار؛ من أجل بناء اقتصاد مستدام، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق التعاون والتكامل مع العراق الذي يعتبر مصدراً لاستقرار المنطقة، بحسب البيان.