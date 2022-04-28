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الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية تشكيل حكومة "تلبي تطلعات الشعب"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-28T16:03:09+0000
الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية تشكيل حكومة "تلبي تطلعات الشعب"

شفق نيوز/ أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الخميس، أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تلبي متطلبات الشعب العراقي.

جاء ذلك، خلال استقبال الحلبوسي، لبلاسخارت، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفقاً لبيان اورده المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، بحث الجانبان، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وناقشا الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان الحلبوسي، قد أجرى زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، استمرت يوما واحداً، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرق إلى سبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

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