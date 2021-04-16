سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش

Category: سیاسة

Date: 2021-04-16T10:26:47+0000
الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، يوم الجمعة، آخر مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحلبوسي استقبل ظهر اليوم بلاسخارت، وبحضور المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي (يونيتاد) كريم خان".

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا "مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش، ودعم مجلس النواب العراقي لسنِّ القوانين اللازمة لمحاسبة داعش على الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

ووفقا للبيان، أشاد خان بجهود مجلس النواب لـ"إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة من خلال التشريعات، وآخرها قانون الناجيات".

related

البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

Date: 2019-11-11 17:33:15
البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

الرئاسات الثلاث تتحرك لأكمال حكومة عبدالمهدي وتوحيد الخطاب العراقي

Date: 2019-06-09 20:17:53
الرئاسات الثلاث تتحرك لأكمال حكومة عبدالمهدي وتوحيد الخطاب العراقي

واشنطن تحث بغداد على إجراء تحقيق سريع وشفاف بأعمال العنف ضد المتظاهرين

Date: 2019-10-17 13:13:11
واشنطن تحث بغداد على إجراء تحقيق سريع وشفاف بأعمال العنف ضد المتظاهرين

الرئيس العراقي وبلاسخارت يبحثان إجراء الانتخابات "بعيدا عن سطوة السلاح والضغوط"

Date: 2020-12-29 11:45:45
الرئيس العراقي وبلاسخارت يبحثان إجراء الانتخابات "بعيدا عن سطوة السلاح والضغوط"

الحلبوسي: النية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات بين بغداد وأربيل

Date: 2019-07-16 18:50:22
الحلبوسي: النية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات بين بغداد وأربيل

بعد تأخر انعقادها ساعة.. الحلبوسي يفتتح جلسة مجلس النواب

Date: 2019-11-14 14:13:57
بعد تأخر انعقادها ساعة.. الحلبوسي يفتتح جلسة مجلس النواب

مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

Date: 2019-08-26 21:23:39
مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

الحلبوسي يوجه دعوة "عاجلة" للقوى السياسية لحل "أزمة البلاد"

Date: 2020-01-27 18:06:26
الحلبوسي يوجه دعوة "عاجلة" للقوى السياسية لحل "أزمة البلاد"