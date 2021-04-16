الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، يوم الجمعة، آخر مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحلبوسي استقبل ظهر اليوم بلاسخارت، وبحضور المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي (يونيتاد) كريم خان".

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا "مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش، ودعم مجلس النواب العراقي لسنِّ القوانين اللازمة لمحاسبة داعش على الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

ووفقا للبيان، أشاد خان بجهود مجلس النواب لـ"إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة من خلال التشريعات، وآخرها قانون الناجيات".