الحلبوسي وبارزاني يبحثان الانتخابات ويؤكدان ضرورة الحوار لحل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ بحث رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي وإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مجمل تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واكدا خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد بحسب بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة أن يكون الحوار طريقا لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور الذي يكون حاكما للجميع، وأهمية تطبيق بنود قانون الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخرا بما يحفظ حقوق المواطن العراقي".

كما أشار اللقاء إلى "أهمية إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجرائها بالشكل الذي يُمكِّن المواطنين من اختيار ممثليهم بإرادة حرة ويعزز ثقتهم بنتائجها".