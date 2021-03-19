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الحلبوسي والكعبي يقودان حوارا مع الكتل الشيعية لتقليل نسبة النفط في مقترحها للإقليم

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T13:23:47+0000
الحلبوسي والكعبي يقودان حوارا مع الكتل الشيعية لتقليل نسبة النفط في مقترحها للإقليم

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الجمعة، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي عقدا اجتماعاً مع الكتل الشيعية لتقليل نسبة النفط في مقترحها للإقليم بشأن حصة كوردستان من الموازنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب تعقد الآن اجتماعا مشتركا جديدا في مقر منظمة بدر في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد مع رؤساء الكتل الشيعيـة خارج مبنى مجلس النواب ، للاتفاق على النص البديل من المادة 11 في قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلق بحصـة اقليم كوردستان".

وأوضح ان "الحلبوسي والكعبي ورؤساء الكتل الشيعية عقدوا اجتماعا لمناقشة مقترح الكتل الشيعية بأن يسلم إقليم كوردستان 460 الف برميل يوميا بدلا من النص الحكومي بقانون الموازنة والذي يقضي بتسليم 250 الف برميل".

وأضاف المصدر أن "هناك حوارات جارية لتقليل مطلب الكتل الشيعية من 460 إلى دون 350 الف برميل".

وعقدت الكتل الكوردستانية في وقت سابق اليوم الجمعة اجتماعا من أجل حسم موقفها من المشاركة في جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة العام 2021 او مقاطعة الجلسة.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على حضور الجلسة، والتصويت لتمرير النص الحكومي للمادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كوردستان، وبخلاف ذلك فستقاطع تلك الكتل الجلسة.

من جهته دعا عضو برلمان إقليم كوردستان عن كتلة التغيير علي حمه صالح يوم الجمعة الكتل الكوردستانية لقبول مقترح الشيعة حول حصة الإقليم من موازنة العام 2021.

وقال في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن "هذا المقترح الذي تقدمت به الأطراف الشيعية ليس سيئا ويحفظ حصة الإقليم".

وأردف قائلا: إن الإقليم سيبقى لديه 210 آلاف برميل من النفط لسداد مستحقات الشركات النفطية، و250 الف برميل سيسلم يوميا إلى شركة سومو".

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