الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية الإسراع في إقرار موازنة 2023

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الأحد، على أهمية الإسراع في إقرار قانون الموازنة العام لعام 2023.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحلبوسي والعامري استعرضا أبرز التطورات السياسية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتكاتف من أجل إنجاح عمل الحكومة للارتقاء بواقع البلاد".

وجرى التأكيد على "ضرورة تفعيل دور مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة التي تحقق تطلعات الشارع وتساهم في تنفيذ البرنامج الحكومي من أجل تقديم الخدمات وتطوير البنى التحية".

وشدد الجانبان بحسب البيان، على "أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة لعام 2023 لمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية وانجاز المشاريع الحيوية ودعم الاقتصاد".