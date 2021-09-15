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الحلبوسي والسيسي يبحثان تطوير العلاقات وتفعيل التعاون الثلاثي

Category: سیاسة

Date: 2021-09-15T15:25:27+0000
الحلبوسي والسيسي يبحثان تطوير العلاقات وتفعيل التعاون الثلاثي

شفق نيوز/ اعرب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم الاربعاء، عن تطلعه لتطوير التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والاردن.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير التقى رئيسَ جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وبحثا العلاقات المتنامية بين البلدين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي.

وثمّن الحلبوسي "دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق"، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي وتعزيز وتفعيل التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.

واكد على إلى أهمية التعاون النيابي في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

من جهته، أكد الرئيس المصري حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن، واستعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق، من أجل تحقيق استقراره واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.

وعبَّر السيسي عن الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن رفض مصر جميعَ التدخلات الخارجية في شؤون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 

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