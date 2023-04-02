الحلبوسي والسيسي يبحثان "استقرار" وضع سوريا وتفعيل آلية التعاون بين العراق ومصر والأردن

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جملة مواضيع منها "استقرار" وضع سوريا وتفعيل آلية التعاون بين العراق ومصر والأردن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة بحسب بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا الشقيقة.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة، معرباً عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين (العراق ومصر والأردن)".

من جهته، أكد الرئيس المصري استعداد بلاده الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات، سواء على المستوى الثنائي أم على مستوى التعاون الثلاثي بين (مصر والعراق والأردن)، كما أشار إلى أهمية دور البرلمان المصري والعراقي في تعزيز سبل التعاون، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار العراق.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.