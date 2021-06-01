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الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان جملة ملفات أبرزها الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-01T14:55:21+0000
الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان جملة ملفات أبرزها الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر جملة من الملفات على الساحة العراقية والإقليمية.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني، ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ودعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار".

كما ناقش اللقاء بحسب البيان "الانتخابات المبكرة، وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة، من أجل حماية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كذلك أهمية قرار تجديد تكليف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ودورها في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات".

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