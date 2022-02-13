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الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان الاوضاع السياسية ويؤكدان على دعم القوات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-13T12:05:27+0000
الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان الاوضاع السياسية ويؤكدان على دعم القوات العراقية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، يوم الاحد، تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء شهد أيضا مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز استمرار التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وجرى وفقاً للبيان، "التأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي".

وينتظر العراق انتخاب رئيس الجمهورية عقب فشل البرلمان بعقد جلسة الاثنين الماضي نتيجة عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعتها من قبل الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، فضلا عن الاطار التنسيقي الشيعي.

يذكر ان الخلاف ما زال يسيطر على العلاقة بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي تمتلك 73 مقعدا نيابيا مما جعلها في صدارة القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي الحالي، فضلا عن وضع شروط صعبة للدخول بشراكة استراتيجية مع القوى الشيعية، الامر الذي منع تشكيل جبهة شيعية موحدة حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فيما تحاول قوى الاطار المتحالفة مع المالكي حلحلة الخلاف وتسوية الامور لتشكيل الحكومة.

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