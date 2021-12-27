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الحلبوسي والخنجر يعلقان على قرارات المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-27T15:39:32+0000
الحلبوسي والخنجر يعلقان على قرارات المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ علق زعيما تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر، يوم الاثنين، على قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتنا".

وتابع بالقول، "بهذه المناسبة نهنئ كل الكتل والشخصيات الفائزة في انتخابات مجلس النواب بدورته الخامسة ونؤكد أهمية استكمال الاجراءات الدستورية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق واقع جديد ومختلف عما سبق".

من جانبه، قال الخنجر، "نبارك لكل الفائزين وننتظر منهم عزماً وطنياً جاداً في تصحيح مسار العملية السياسية، وإنقاذ العراق في أخطر مرحلة تواجه سيادته واستقراره".

وأضاف، "نشكر مفوضية الانتخابات وكل المؤسسات القضائية والأمنية على دورها في إنجاح الانتخابات المبكرة".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق الاثنين رد دعوى زعيم تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات، قبل أن تقرر المصادقة عليها لتصبح نهائية وقطعية.

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