الحلبوسي والخنجر يبحثان الأوضاع السياسية مع مسرور بارزاني

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأحد، أخر التطورات السياسية في البلاد.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير رفقة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، التقوا برئيسَ حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وتباحثوا حول آخر التطورات السياسية في البلاد.

وكان الحلبوسي والخنجر قد التقيا في وقت سابق اليوم بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، للتباحث بشأن الأوضاع السياسية في العراق.

وأكدوا بحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ على ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.

وأضاف البيان أن الطرفين اكدا على اهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.