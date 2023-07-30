الحلبوسي والجابر يبحثان تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين العراق والكويت

شفق نيوز / بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية الكويتي سالم الجابر، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة، ودورها في توطيد التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتعاون في المجالات كافة، منها الاقتصاد والاستثمار، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على "دعم السلطة التشريعية في العراق لجهود الحكومة في تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة مع الكويت؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية الكويتي عن دعم بلاده للعراق، والرغبة بتوطيد العلاقات وزيادة مستوى التعاون في مختلف المجالات، ناقلاً تحيات القيادة الكويتية إلى رئيس البرلمان العراقي، وتمنياتها للعراق بالاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أن "المحادثات مع وزارة الخارجية كانت مثمرةً وتسهم في تعزيز آفاق العمل المشترك".