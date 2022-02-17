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الحلبوسي من مصر: العراق ماض بتكليف حكومة جديدة ونحن على أعتابِ تغييرٍ حاسمٍ وجوهري

Category: سیاسة

Date: 2022-02-17T10:03:19+0000
الحلبوسي من مصر: العراق ماض بتكليف حكومة جديدة ونحن على أعتابِ تغييرٍ حاسمٍ وجوهري

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم الخميس بالمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة رغم الخلافات القائمة بين القوى السياسية العراقية.

جاء ذلك في كلمة له في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة المصرية القاهرة .

وقال الحلبوسي في الكلمة إن العراق "قد تجاوز مرحلةً حساسةً ومهمةً بعد إجرائِه الانتخابات الأخيرةَ والتئامِ مجلس النواب فيه والشروعِ في الاجراءات الدستورية والقانونية لاختيار رئيس الجمهورية، ثم تكليفِ الحكومة الجديدة التي ستعمل على إنجاز برنامجِها الإصلاحي الذي أُجريت الانتخاباتُ لأجله بعد مطالبات شعبية ووطنية بالذهاب إلى انتخاباتٍ مبكرة وتشكيلِ حكومةٍ قادرة ومقتدرة على تلبية مطالبِ الشعب العراقي في الحياةِ الحرةِ الكريمةِ ومعالجةِ الوضع الاقتصادي وتعزيزِ القدراتِ الأمنية للتغلبِ على بقايا الخلايا الإرهابية".

وأضاف أن "العراق خاض معركةً مصيرية بجيشه وشعبه وحقق فيها انتصارا تاريخيا بإسقاطِ دولةِ الخرافة وتحريرِ الأرض والمضي قدما بمعالجة مخلفات هذه المواجهة من خلال إعادةِ النازحين والعملِ على إعادة إعمار المناطق المحررة، وضمانِ حقوق الشهداء والجرحى الأبطال الذين حرروا أرضَهم بدمائِهم الزكية، وبفضل وحدةِ ودعمِ شعبِهم ومرجعياتِهم الدينية والاجتماعية".

وتابع الحلبوسي بالقول "نحن اليوم على أعتابِ تغييرٍ حاسمٍ وجوهري في تعزيز بناءِ مؤسساتِ الدولةِ وحمايةِ مسارِ العملية السياسية والتداولِ السلمي للسلطة والتقدمِ بثقةٍ وثباتٍ كتيارٍ موحدٍ في تنفيذ مشروع الاصلاح الذي تتبناه الاغلبية الوطنية لتحقيق السيادةِ وترسيخ النهجِ الديمقراطي الاتحادي ، بما يضمن حقوقَ الجميع من خلال منهجيةِ التنسيقِ مع القوى الوطنية المؤمنة بالمشروع".

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