الحلبوسي مغرداً من النجف: جبال العراق وصحراؤه تتحرك لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية"

شفق نيوز/ قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، أن جبال العراق وصحراؤه تتحرك إلى النجف لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية".

وكتب الحلبوسي، الذي يزور النجف حالياً برفقة رئيس اقليم كوردستان، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة لا شرقية ولا غربية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.