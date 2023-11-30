الحلبوسي: مثلت امام القضاء العراقي وجرى التحقيق معي بالشكاوى لعدة ساعات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب المنهية عضويته، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، أنه مَثَل أمام السلطة القضاء للتحقيق معه في الشكاوى المرفوعة ضده، مشدداً على أنه لن يغادر العراق.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد وحضرته وكالة شفق نيوز "فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء".

وأضاف "وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد موسسات ويكون القانون هو الفيصل"، مشيراً إلى أن "هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي".

وتابع الحلبوسي "لن أغادر العراق وسأمتثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطي القانون تتم ملاحقته".