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الحلبوسي: ما تمر به البلاد من أزمات سببه تراكم أخطاء السنوات السابقة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-31T13:14:13+0000
الحلبوسي: ما تمر به البلاد من أزمات سببه تراكم أخطاء السنوات السابقة

شفق نيوز/ بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الخميس، أن ما تمر به البلاد من أزمات ناجم "تراكم أخطاء" السنوات السابقة.

وفيما استذكر معاناة الناس في 2020 بسبب فيروس كورونا، تطرق إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في انتخابات 2021 المقبلة.

وقال الحلبوسي في كلمة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وردت لوكالة شفق نيوز؛ "لقد عانى عالمنا من عام صعب هدد فيه فيروس كورونا المستجد حياة مليارات البشر، وغيَّر أنماط الحياة والعيش، واستهدف القطاع الاقتصادي، وتسبَّب بأضرار نفسية ومعنوية هائلة، وأسفر قبل ذلك عن خسائر بالأرواح وفقدان الأحبة والأصدقاء".

وتابع أن "لدى العراقيين فرصة سانحة في هذا العام للتعبير عن اختيارهم الديمقراطي عبر الانتخابات التشريعية التي ستجري هذا العام، ‏لتكون نقطة انطلاق مهمة في عملية التصحيح من أجل بناء الوطن وعبور الأزمة وتحقيق تطلعات شعبنا بعيش كريم وحياة آمنة مطمئنة".

وبين أن "الشعب هو الركيزة الأساس في إنجاح هذا المشروع من خلال اختيار ممثليه عبر عملية حرة وديمقراطية واعية تقدم الإنجاز على الهوية الفرعية، وتفضل المهنية على القرابة، وتضع في حساباتها المصلحة العامة قبل الخاصة"، مشيرا إلى أن "ما نواجهه اليوم من تحديات صعبة سببه التراكم المستمر في الأخطاء".

وأكد الحلبوسي؛ حرص "مجلس النواب كل الحرص على تهيئة الظروف المناسبة لحماية وإنجاح المسار الديمقراطي بشكل يمنح المواطن الفرصة الحقيقية للتغيير، وسيكون للبرلمان الدور الفاعل في إكمال التشريعات اللازمة لدعم عملية الإصلاح والتغيير المنشودة".

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