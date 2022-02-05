الحلبوسي: ليس من مصلحة العراق استنساخ التجارب الفاشلة ومنها التوافقية بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم السبت العودة إلى استنساخ التجارب الفاشلة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أنها غير مجدية.

وقال الحلبوسي في كلمة له بيوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، "نحن اليوم على أعتاب عهد جديد يتبنى الإصلاح منهاجا ويسعى ضمن اطار الاخوة للحوار، وتكامل الأدوار".

وأضاف "نؤكد ليس من مصلحة العراق استنساخ التجارب الفاشلة وجربنا التوافقية عندما شارك الكل بالحكومة ولكن الجميع تنصل عن المسؤولية عندما رافقها الفشل".

كما حذر الحلبوسي بالقول ان "القفز على نتائج الانتخابات ضرب للديمقراطية في العراق".