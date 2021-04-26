الحلبوسي لـ"ظريف": العراق يتبنى سياسة الانفتاح وبناء العلاقات المتوازنة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العراق يتبنى سياسة الانفتاح وبناء علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي.

وقال الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يسعى إلى أن يكون له الدور الإيجابي لتقريب وجهات النظر عن طريق الحوار والمفاوضات، وأن مجلس النواب العراقي يدعم جهود الحكومة في هذا المجال".

كما أكد رئيس مجلس النواب، أن "استقرار العراق ينعكس على جيرانه والمنطقة".

من جهته، أكد ظريف رغبة بلاده في التعاون مع العراق في المجالات كافة، والسعي من أجل عراق آمن ومستقر".

ونقل وفقا للبيان، تحيات وتعازي الرئيس الايراني روحاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب إلى الحلبوسي".

كما جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الجارين، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب البيان.