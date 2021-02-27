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الحلبوسي لسفيري إيران وتركيا: لا تتدخلا فيما لا يعنيكما

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T20:56:55+0000
الحلبوسي لسفيري إيران وتركيا: لا تتدخلا فيما لا يعنيكما

شفق نيوز/ خاطب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم السبت، سفيري تركيا فاتح يلدز وإيران ايرج مسجدي، دون ان يذكرهما بالاسم، بعدم التدخل فيما لا يعنيهما بالعراق.

وقال الحلبوسي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل".

وكان سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي قد دعا تركيا إلى "مغادرة العراق واحترام أراضيه".

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشر موقع رووداو" تصريحات للسفير الإيراني لدى بغداد قال فيها: "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية"، متسائلا "ما شأن تركيا في (قضاء) سنجار؟".

وردّ السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز على تصريح السفير الإيراني في تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها: "أعتقد أن السفير الإيراني آخر شخص يمكن أن يعطي تركيا درسا في احترام حدود العراق".

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