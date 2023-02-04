الحلبوسي: لا قلق ولا خوف على الاقتصاد العراقي وسيعود الدولار لسعره الطبيعي

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، إن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيعود إلى وضعه الطبيعي.

وقال الحلبوسي، في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ليسـت المـرة الأولـى التـي تشـهد أسـعار الصـرف متغيـرات ترافـق إجـراءات قانونيـة وتنظيميـة للبنـك المركـزي تنسـجـم مـع المتطلبـات الدوليـة والسياسات النقديـة الهادفـة إلـى تنظيـم حـركـة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".

وأضاف، "لا قلــق ولا خـوف وفـق المؤشـرات الإيجابي للاقتصاد العراقي، وفي ظـل احتياطيات نقديـة متناميـة ومسـتوى إيرادات متحققـة تعـد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة، سيعود سـعر الصـرف إلـى وضعـه الطبيعـي بالتزامـن مـع الإجـراءات المحكمـة للبنك المركـزي والجهـود الحكوميـة الداعمـة لضبـط التـداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقراره..