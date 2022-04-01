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الحلبوسي في رد ضمني على "حزب الله": سنلاحق من غيّب الأبرياء وقتلة المتظاهرين أمام القانون

Category: سیاسة

Date: 2022-04-01T18:42:27+0000
الحلبوسي في رد ضمني على "حزب الله": سنلاحق من غيّب الأبرياء وقتلة المتظاهرين أمام القانون

شفق نيوز/ رئيس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، على تهديدات المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري.

وقال الحلبوسي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، ثم عادوا ليكرروا إجرامهم بتغييب وقتل وإصابة الشباب المتظاهر الباحث عن الدولة والعدالة".

وأضاف، "جرائمكم لن تغتفر ومصيركم المثول أمام القانون محليا ودوليا، وتأكدوا أنكم لن تفلتوا من عدالة الخالق".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال العسكري إن كتائب حزب الله ستقف مع من يشكو ظلم البهلوان وأعوانه في اشارة الى (محمد الحلبوسي)، وستدعم المظلومين وتوصلهم إلى الدوائر القضائية المختصة بمساعدة مقر ممثلية كتائب حزب الله في الرمادي ومقراتها الأخرى بالحبانية والقائم.

وأضاف أن "الشيخ سطام هو ابن الشهيد عبد الستار أبو ريشة وهو أمانة والده وجميع شهداء الأنبار العزيزة الذين قارعوا قوى الظلام، ومن يحاول الاعتداء عليه بدفع داخلي أو خارجي إنما يعتدي على جميع الأحرار في العراق، هو لم يطالب لنفسه بمكسب أو سلطة، بل كانت مطالبه الأساسية هي رفع الظلم عن اهالي الانبار، وكف يد البهلوان وزبانيته التي عاثت في العراق فسادا، لذا فإن حمايته ودفع الأذى عنه شيمة نتوقعها من رجال عشائر الأنبار الكريمة.

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