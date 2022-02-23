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الحلبوسي عن إغلاق ملف التعويضات: سنتجاوز سياسات الاستعداء ونبدأ مرحلة جديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-23T09:43:20+0000
الحلبوسي عن إغلاق ملف التعويضات: سنتجاوز سياسات الاستعداء ونبدأ مرحلة جديدة

شفق نيوز /أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، سعي العراق لبناء العراق افضل العلاقات مع دول العالم وتجاوز سياسات الاستعداء والتصعيد، داعياً لبدء مرحلة جديدة للبلد واخراجه من تداعيات الحروب.

وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على موقع تويتر وتابعتها شفق نيوز إنه "بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والاشقاء والأصدقاء، متجاوزين آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد".

ودعا رئيس مجلس النواب إلى "بدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد واخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن، امس الثلاثاء، خروج العراق من طائلة إجراءات البند السابع للأمم المتحدة والتي فرضت بموجبها عقوبات على بغداد.

وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.

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