الحلبوسي عن "تحالف السيادة": نواب تقدم والعزم وضعوا ثقتهم بالخنجر لقيادة تحالفنا

شفق نيوز/ علق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، على تشكيل أكبر تحالف للسنة في مجلس النواب باسم "السيادة".

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، "مبارك لأهلنا وجماهيرنا إعلان تحالف السيادة دفاعا عن سيادة العراق ووحدته".

وأضاف، أن "نواب تقدم والعزم وضعوا ثقتهم بالشيخ خميس الخنجر لقيادة تحالفنا السياسي في المرحلة المقبلة، وسنعمل مع شركاء الوطن لاستقرار البلد والنهوض بواقعه خدمة لشعبه".

ويتألف التحالف الجديد الذي أعلنه في وقت سابق الثلاثاء من ٦٧ نائبا يمثلون تحالفات عزم وتقدم وحزب الجماهير ونواب مستقلين من المكون السني، ويترأسه زعيم المشروع العربي خميس الخنجر.

وكان تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي قد حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد ٣٧ مقعدا، فيما حصل منافسه بالمناطق السنية على ١٤ مقعدا.

ورشح التحالفان الحلبوسي لشغل منصبه رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة البرلمان الأول في ٩ كانون الثاني/يناير الجاري.