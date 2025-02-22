الحلبوسي: بعض أجنحة الحشد لا تخضع للسوداني والعراق بحاجة لوثيقة سياسية وطنية

شفق نيوز/ أكد رئيس حزب تقدم، ورئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، يوم السبت، أن العراق ليس بمعزل عن العالم، بل يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي، مشيراً إلى بعض أجنحة الحشد لا تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال الحلبوسي، في ملتقى حوار بغداد الدولي، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك ضرورة لإقرار وثيقة اتفاق سياسي تكون بمثابة موازنة للدستور، تُحدد أبرز التحديات التي تواجه العراق، وتلتزم بها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية ضمن إطار زمني غير قابل للتراجع".

وأضاف أن "هناك حاجة لوثيقة سياسية تحدد أسس النظام السياسي في العراق، وليس فقط وثيقة لتشكيل الحكومات"، لافتاً إلى أن "بعض بنود الورقة السياسية التي طُرحت بعد عام 2022 لتشكيل الحكومة قد نُفذت، بينما لا يزال البعض الآخر معلقاً".

وفيما يتعلق بملف السلاح، أشار الحلبوسي، إلى أن "الدستور العراقي يحظر على الأحزاب امتلاك أجنحة مسلحة"، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط".

وأوضح الحلبوسي، أن "الحشد الشعبي تأسس لمواجهة خطر أمني كبير تمثل بتنظيم داعش، لكن ليس كل أجنحته اليوم تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أنه "في حال تعرض العراق لتهديد أمني أو إرهابي، فسيتم الاعتماد على جميع أبناء الشعب، بما في ذلك مختلف القوات، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يجوز وجود فصائل خارج إطار الدولة، ولا يمكن إصدار أي أوامر لها من خارج مؤسسات الدولة الرسمية".

وختم الحلبوسي، حديثه بالتأكيد على "الحاجة إلى وثيقة وطنية تُشخص هذه التحديات وتضع حلولاً عملية لحماية الدولة وضمان استقرارها".

وفي مطلع العام الجاري، ذكّر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قادة القوى السياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان "التسوية السياسية"، داعياً المتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادة النظر بهذه الورقة.