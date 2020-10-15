الحلبوسي بعد تسلمه ثلاثة مطالب من الأهالي: الموصل بحاجة لثورتين

Category: سیاسة

Date: 2020-10-15T16:14:35+0000

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس، أن مدينة الموصل تحتاج إلى ثورة إصلاحية في الإجراءات والمواقع الإدارية، وثورة عمرانية لإعادة الحياة إليها.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل عددا من أسر ووجهاء مدينة الموصل، لمناقشة واقع المدينة بالمجالات كافة، وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حول موضوع الانتخابات، وضرورة ضمان الاستحقاق الانتخابي للمدينة، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم بكلِّ حرية".

وناقش اللقاء وفقا للبيان "عددا من الملفات التي تخصُّ الخدمات في المدينة، ومنها ما تتعلق بالجانب الحكومي المركزي والمحلي".

وأكد الحلبوسي "دعم مجلس النواب من خلال توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الإعمار، وتوفير الخدمات، وعودة النازحين إلى ديارهم"، مشيرا إلى أن "الموصل تحتاج إلى ثورة إصلاحية في الإجراءات والمواقع الإدارية، لتليها ثورة عمرانية لإعادة الحياة إلى هذه المدينة العريقة".

وبحث اللقاء ايضا ملف إعفاء أهالي نينوى والمدن المحررة من الديون الناجمة من الرسوم الحكومية وأجور الخدمات خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة، حيث اعلن الحلبوسي أن "المجلس عازم على إيجاد تشريع مناسب لحلِّ هذه المشاكل".

وطالب الحاضرون وفقا البيان خلال اللقاء بـ"ضرورة اختيار الشخصيات الكفوءة لإدارة الدوائر في المحافظة،

وإعطاء مساحة أكبر لأبناء المدينة من الكفاءات والخبرات، و زج عدد أكبر من شبابها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ليساهموا بفرض الأمن على مستوى المحافظة والعراق".

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