الحلبوسي: الهجوم على أربيل الآمنة تصعيد خطير واستهداف لأمن البلاد

شفق نيوز/ أدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وقال الحلبوسي في بيان، "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة، إن هذا العمل الاجرامي يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافاً لأمن البلاد، وعلى الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".

واستهدفت عدة صواريخ مطار اربيل وأحياء سكنية، تسببت بمقتل مقاول مدني وإصابة ستة اشخاص بينهم جندي امريكي بحسب التحالف الدولي.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، القصف بالتصعيد الخطير.

وقال في تغريدة له، "إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "لقد أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بالشروع في فتح تحقيق شامل، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون للعثور على الخارجين عن القانون الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فإن اللجنة ستكون مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.