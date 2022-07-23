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الحلبوسي: الفرصة مؤاتية لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد من بينها مسألة النفط والغاز

Category: سیاسة

Date: 2022-07-23T15:48:47+0000
الحلبوسي: الفرصة مؤاتية لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد من بينها مسألة النفط والغاز

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، أن الفرصة مؤاتية لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ومنها مسألة النفط والغاز.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن رئيسها مسرور بارزاني التقى خلال زيارته إلى بغداد، رئيسَ مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأضاف البيان جرى في اللقاء، الذي حضره رئيس تحالف خميس الخنجر، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور، وفقا للبيان.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى وجود فرصة مواتية لحل المشاكل كافة، ومن بينها المتعلقة بمسألة النفط والغاز من خلال تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يصب في مصلحة مختلف المكونات وعموم المواطنين العراقيين.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده على الاستعداد الدائم لحكومة إقليم كوردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل من خلال المفاوضات، بما يحفظ الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

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