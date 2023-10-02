الحلبوسي: العبادي غير "مُقدس" ولا بطل التحرير

شفق نيوز / استنكر القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، ما صدر عن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في برنامج تلفزيوني من اتهامات لضحايا المحافظات التي سقطت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، من خلال وصفهم بأنهم "إرهابيون" ولا يجب منحهم أي حقوق من قبل الدولة".

ورفض الحلبوسي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أن الجميع يذكر ما تعرض له أبناء هذه المحافظات بعد انسحاب القوات الأمنية وسيطرة داعش على مدن كاملة، ومن ثم التضييق على المدنيين الذين يريدون الهرب من سطوة هذا التنظيم.

وأضاف أن "جميع المنافذ لخروجهم إلى بغداد وباقي المحافظات كانت قد أغلقت خلال تلك الفترة، ومنفذ بزيبز خير دليل على الكوارث التي يندى لها الضمير الإنساني ناهيك عن اختطاف وتغييب الألاف من مواطني تلك المحافظات".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "منصب العبادي في حينها، كان يلزمه بالمساءلة القانونية والشرعية والأخلاقية عن هذا الكم الهائل من الضحايا".

ورأى أن "ما تعرض له مواطني تلك المحافظات من ظلم وجور على يد تنظيم داعش الإرهابي، يدفع اليوم للوقوف بوجه كل من يحاول النيل من سمعتهم ويتهمهم باتهامات باطلة، غير آبهين بالتصريحات المغلوطة والكاذبة".

وخلص الحلبوسي، إلى القول إن "رجال السياسة غير مقدسين وغير معصومين ولا يمكن المجاملة في الدفاع عن الأبرياء"، رافضًا في الوقت نفسه "أي محاولة لاستغلال تضحيات قوات الأمن ودمائهم الزكية من قبل سياسي يدعي بأنه بطل التحرير".