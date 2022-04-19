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الحلبوسي: البرلمان ماض في تشريع قانون الأمن الغذائي بدعم القوى السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-19T08:40:02+0000
الحلبوسي: البرلمان ماض في تشريع قانون الأمن الغذائي بدعم القوى السياسية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، ان المجلس ماض في تشريع قانون دعم الأمن الغذائي في البلاد لمواجهة انعكاسات الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الحياة الاساسية في الأسواق المحلية.

وقال الحلبوسي في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة "بدر"، إن "الطريق الى الدولة لم نصل له لغاية الآن رغم التضحيات المقدمة وبذل الغالي والنفيس والروح في هذا المجال (..) يجب ان نعمل على تثبيت اركان الدولة وتقوية مؤسساتها وان تكون حامية للشعب العراقي كافة بمختلف مكوناته".

وأضاف أن "أهم التحديات التي نمر بها هي الازمة الدولية الراهنة وتأثيرها على الأمن الغذائي والاقتصادي وفي نفس الوقت تصفير الأزمات للدول المجاورة والإقليمية ويجب ان يكون العراق مستعدا لحل المشاكل ويفتح ابوابه لتلك الدول وهنا يحتاج الى قرار سياسي وإستكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بمجلس النواب بشكل منتظم".

واستطرد الحلبوسي قائلا: إن مجلس النواب يدعم مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ بغض النظر عن الاعتراضات ومنظومية هذا المشروع منبثقة من القوى السياسية لمعالجة الازمة الغذائية وايقاف ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتوفير التخصيصات اللازمة للفلاحين والى توفير الطاقة والى ملف الاعمار.

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