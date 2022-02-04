الحكيم يؤيد الأغلبية بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بشرط

شفق نيوز/ أعرب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية أحد قادة الإطار التنسيقي، يوم الجمعة، عن تأييده لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق ولكن بشرط عدم تهديدها لكيان "المكون الأكبر" في إشارة إلى الشيعة.

وقال الحكيم في كلمة ألقاها اليوم في مدينة النجف وسط حشود من أنصاره، إنه "لا معنى لأغلبية وطنية ضيقة أو واسعة من دون أن تنتج حكومة خدمية ناجحة تضع على عاتقها أولويات واقعية محددة بأسقف زمنية واضحة".

واستدرك القول إن "كانت الأغلبية الوطنية الضيقة راعية لذلك بلا تهديد لحق المكون الأكبر من الشعب فلنمض بها"، مضيفا "إن كانت الأغلبية الواسعة راعية لمسار الخدمة الحكومية المطلوبة والنجاح المنشود وتقديمه على المصالح الخاصة فأهلا بها".

وتابع الحكيم بالقول "سوف نكتفي بأدوارنا البرلمانية والاجتماعية والسياسية،في خدمة الشعب ولن نشترك في الحكومة المقبلة"، مؤكدا دعم المتصدين للمسؤولية بهدف تقديم الخدمات للشعب.