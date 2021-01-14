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الحكيم يؤكد لـ"شيخ جنكي" على اعتماد الحوار لحل اشكالات بغداد وأربيل

Category: سیاسة

Date: 2021-01-14T16:01:07+0000
الحكيم يؤكد لـ"شيخ جنكي" على اعتماد الحوار لحل اشكالات بغداد وأربيل

شفق نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الخميس، للرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، على اعتماد الحوار منهجا في حل الإشكالات بين حكومتي المركز والاقليم.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استقبلنا لاهور شيخ جنكي والوفد المرافق له، وناقشنا معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاق الانتخابي القادم".

وشدد الحكيم على "أهميّة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والتنازل للعراق لأن قوة العراق قوة للجميع".

واكد على "اعتماد الحوار منهجا في حل الإشكالات بين بغداد وحكومة الإقليم تحت سقف الدستور".

واضاف أن "العراق مقبل على استحقاق قادم ولابد من انتاج معادلة نجاح عبر تشكيل التحالف العابر للمكونات وصولا الى جناحي الموالاة والمعارضة في البرلمان القادم".

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