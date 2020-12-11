الحكيم يؤكد لطالباني أهميّة تطبيق الدستور في الحديث عن النفط

شفق نيوز/ أكد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون، يوم الجمعة، على اهمية تطبيق الدستور العراقي وما ورد فيه بشأن ثروات النفط والغاز.

وذكر بيان صدر من المكتب الإعلامي للحكيم أن الأخير "بحث خلال استقباله وفد حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة السيد قباد طالباني وبحضور عدد من قيادات تحالف عراقيون تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل".

واكد الحكيم على استحضار المشتركات و الإنطلاق من خلالها في حل المشاكل العالقة وضرورة تحلي الجميع بإرادة الحل ومغادرة الحلول الترحيلية.

وبين أهميّة تطبيق الدستور في الحديث عن النفط والثروات وحق العراقيين بثرواتهم في أية منطقة من مناطق العراق من منطلق أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي.

وأشار البيان إلى "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الانتخابات المبكرة".

وعن المظاهرات التي يشهدها الإقليم عبر الحكيم عن تضامنه "مع أي مطلب حق لأبناء شعبنا مؤكدا حق العراقيين بالتظاهر السلمي، مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن استخدام العنف من جميع الأطراف".