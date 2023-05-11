الحكيم يؤكد على تدعيم مسارات حكومة السوداني لنقل العراق الى مرحلة جديدة

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف "إدارة الدولة" عمار الحكيم، يوم الخميس، ضرورة تدعيم مسارات الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنقل العراق إلى "مرحلة جديدة".

وقال الحكيم، في كلمة له خلال حفل افتتاح معرض بارزان، في اربيل إن انجاح تجربة (تحالف إدارة الدولة) وتدعيم مسارات الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الأخ السوداني ضمن جهودها التنموية والخدمية ونواياها الطيبة في خدمة جميع أبناء شعبنا العراقي من زاخو الى البصرة، في ظل الاستقرار السياسي والتفاؤل المجتمعي والتفاعل الإقليمي والدولي.

وأضاف: يجب أن تدفعنا إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك لنقل العراق من مراحله ومساراته السابقة إلى مرحلة الثبات والنشاط والفاعلية والتأثير الإيجابي.

وتابع الحكيم: نرى من الأهمية بمكان، توحيد الجهود والمواقف لإنجاح وإكمال خطوات وعمليات بناء مؤسسات الدولة العراقية ضمن سياقاتها الدستورية والسياسية الصائبة التي تنعكس على مجتمعنا وشعبنا و وطننا بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان.

وقال الحكيم أيضاً: لا شك أن النضال الكوردي الطويل ضد الاستبداد والتهميش والاقصاء والتمييز قد ارتبط وثيقاً مع الجهود والتضحيات الكبيرة لأبناء شعبنا العراقي الكريم في مختلف عناوينه ومساحاته، موضحا أنه في كل بقعة من بلادنا نتلمس العمل المشترك والدماء الممزوجة بحب الوطن والنوايا الخالصة التي تآخت وتعاهدت على أهداف نبيلة موحدة في مقدمتها: الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة والقانون والتعايش السلمي.