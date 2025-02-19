الحكيم: يمكن تصدير غاز العراق

شفق نيوز/ لم يستبعد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الأربعاء، امكانية تصدير مادة الغاز المصاحب من الحقول العراقية العراقية الى الخارج وذلك بعد إيقاف حرقه واستثماره.

جاء ذلك خلال زيارته جامعة البصرة على هامش الزيارة التي يجريها للمحافظة اقصى جنوبي البلاد.

وقال الحكيم في كلمة ألقاها في الجامعة، إن البصرة في أغلبها أراضي تعود لوزارة النفط مع أنها أراضي زراعية، داعيا الى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاستخراج ليسمح للناس بممارسة حياتهم ومصالحهم، وتطبيق اتفاقات العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة بما يتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل.

وأشار إلى ضرورة ما اسماه "أن يكون العطاء للبصرة متكافئا مع ما تقدمه البصرة للعراق"، مستطردا القول: نُحمّل الجامعة مسؤولية تطوير الصناعة النفطية، وأن ذلك لا يلغي الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.

وشدد الحكيم، على أهمية استثمار الغاز وإيقاف الحرق والانتقال بهذه "النعمة" من الحرق إلى الاستثمار وحتى التصدير، مضيفا أن البصرة يمكن أن تكون أيقونة في المنطقة.