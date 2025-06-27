الحكيم يكشف عن رسالة بغداد لإدارة ترامب ويوجه نداء للشباب العراقي

شفق نيوز - بغداد

كشف رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، يوم الجمعة، عن إبلاغ العراق الإدارة الأمريكية، بأن بغداد تريد تطبيق السلام في المنطقة، وترفض أن تكون طرفاً في أي حرب أو صراع يشهده الشرق الأوسط.

وقال الحكيم، في كلمته بمناسبة الأول من شهر محرم، إن "العراق أبلغ الإدارة الأمريكية مراراً وتكراراً بأنه بلد ذو سيادة ويسعى إلى تطبيق السلام في المنطقة، ولا يريد أن يكون طرفاً في أي حرب أو نزاع، ولا مصدر تهديد لأحد".

وأضاف أن العراق "لا يريد أن تُفرض عليه إملاءات من أحد أو جهة، تخالف إرادته الوطنية ومصالح شعبه ومصلحته".

وبشأن الانتخابات المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، دعا الحكيم وهو رئيس تيار الحكمة، الشباب العراقي إلى "المشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات"، مؤكدًا أن العراق "بأمسّ الحاجة إليهم".

وحثّ الحكيم، على عدم الانصياع "لأصوات المحبطين"، مشددًا على أن المشاركة الواسعة هي السبيل لاختيار ممثليهم ومعاقبة من أخطأ في تقدير مصالحهم.