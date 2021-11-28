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الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

Category: سیاسة

Date: 2021-11-28T19:36:29+0000
الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاطار التنسيقي (الشيعي) الرافض لنتائج الانتخابات الاولية، يوم الاحد، عن تقديم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم طلب  مقابلة "عاجل" الى مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني في محافظة النجف لوضع  خارطة طريق للخروج من ازمة نتائج الانتخابات.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحكيم قدم طلباً عاجلاً للقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني للوقوف على مخرجات منطقية تكون بمثابة خارطة طريق من الممكن المضي عليها".

وبين أن "مكتب المرجع الاعلى وعد بالرد على طلب (الحكيم) قريباً، ومن المؤمل أن يكون اللقاء قريباً أيضاً بعيداً عن الإعلام باعتباره لقاء سرياً او شخصياً لاطلاع المرجعية على المبادرة التي وضعها زعيم تيار الحكمة على أن تضع المرجعية تعديلاتها وفق رؤيتها وبالتالي يمضي الاتفاق ما بين البيت الشيعي والفرقاء السياسين الاخرين "

واشار إلى أنه "سبق وأن قدمت بعض الشخصيات السياسية طلباً للقاء المرجعية بذات الصدد الا انها رفضت"، مشيراً إلى أن "قوى الاطار التنسيقي على علم بطلب (الحكيم ) للقاء المرجعية وتأمل أن  تحلحل ازمة البلاد".

وفي وقت سابق، وجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، دعوة صريحة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني للتدخل و"وضع النقاط على الحروف"، بعد ان وصل وضع العراق، إلى "الخطير" بحسب كلمة متلفزة تابعتها شفق نيوز .

يذكر ان الاطار التنسيقي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخبات بأكثر من 70 مقعداً.

ومنتصف الشهر الجاري، أطلق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.

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