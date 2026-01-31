غاب عن اجتماع الإطار.. الحكيم يرفض المشاركة في "حكومة المالكي"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي، عن تغيب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم عن الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي، مساء اليوم السبت، مشيراً إلى رفضه تسمية "شخصية جدلية" لرئاسة الحكومة المقبلة أو المشاركة فيها.

وقال مصدر في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، لوكالة شفق نيوز، إن الأخير لم يحضر اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد مساء اليوم، بسبب رفضهم تسمية شخصية وُصفت بالجدلية لرئاسة الحكومة.

وأوضح المصدر، أن "تيار الحكمة يرفض المشاركة في حكومة نوري المالكي".

وعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم السبت، اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي لبحث آخر المستجدات.

وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، فقد جدّد الإطار، تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

وحضر الاجتماع جميع قادة الإطار، باستثناء رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الذي أبدى في وقت سابق عدم تأييده للتمسك بترشيح المالكي، على الرغم من تأسفه لتغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحقه.

وأعرب الحكيم، في وقت سابق اليوم السبت، عن أسفه البالغ لتغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي صدرت بحق مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة نوري المالكي.

ويسعى الإطار إلى توحيد موقفه بشأن ملف رئاسة الوزراء في ظل الاعتراض الأميركي على ترشيح نوري المالكي، وبحث خيارات سياسية لتجاوز هذه التعقيدات وضمان استمرار العملية السياسية.

وكان المالكي قد جدّد تأكيده، اليوم السبت، تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء الماضي، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.